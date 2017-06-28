Украина подписала соглашение о присоединении к энергосистеме Европы

Компания "Укрэнерго" подписала соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы.

Об этом сообщил глава компании Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

"Соглашение об условиях присоединения сегодня подписано в Брюсселе во время Генеральной Ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E", - сообщил он.

По словам Ковальчука, впервые Украина подала заявку на присоединение к энергетической системе Европы еще в 2006 году.

Он отметил, что впереди несколько лет совместной работы правительства, НКРЭКП, Минэнергоугля, Укрэнерго и энергогенерирующих компаний. Проект Дорожной карты уже разработан, все требования к модернизации украинской энергосистемы содержатся в соглашении.

"Присоединение вместе с внедрением нового закона о рынке электроэнергии позволит объединить рынки с соседними странами, даст настоящую конкуренцию, победит монополии", - заявил глава "Укрэнерго".