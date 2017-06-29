Янукович не прибудет на суд в четверг – защита

Экс-президент Виктор Янукович не прибудет в суд в Россию для участия в заседании Оболонского райсуда Киева по делу по обвинению его в госизмене в режиме видеоконференции.



Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк, передает "Укринформ".

"Прежде всего неявка вызвана отсутствием надлежащего вызова, который должен быть сделан в соответствии с Европейской конвенцией. Также причина неявки – это угроза его жизни, о чем суду будут предоставлены необходимые документы", – сказал адвокат.

По его словам, "угрозы были, во-первых, в виде выстрелов, прямые от народных депутатов".

Защита подготовил по этому должное видео, которое обещает обнародовать во время судебного заседания, заявил Сердюк.

Он также сообщил, что 29 июня защита планирует заявить ходатайство о вызове свидетелей.

"Я считаю, что с этого начнем", – сказал Сердюк, уточнив, что речь идет о более чем 200 человек, включая руководителей Украины, первых лиц государств ЕС и других.

Как сообщалось, в четверг Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Януковича в государственной измене.

Он был перенесен, поскольку на предыдущее заседание 26 июня обвиняемый не явился.

При этом адвокат Януковича Виталий Сердюк ранее заявлял о необходимости применения международной процедуры допроса Януковича соответствии с положениями Европейской конвенции по правам человека.

Януковича обвиняют в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны.

Суд разрешил ему участвовать в заседании путем видеоконференции.

Сам экс-президент Янукович, который бежал в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.