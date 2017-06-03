Украинское радио начало вещание на оккупированной территории

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Суббота, 3 июня 2017, 19:24

2 апреля из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц Первого канала Украинского радио (НСТУ) на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, об этом в субботу на пресс-конференции в Краматорске сообщил председатель облгосадминистрации Павел Жебривский.

По его словам, сигнал Украинского радио будет охватывать Донецкую, Луганскую области, вместе с оккупированными территориями, а также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, и, кроме того, пограничные территории Российской Федерации, граничащие с Донбассом.

Председатель Нацсовета по теле- и радиовещанию Юрий Артеменко подчеркнул, что в сотрудничестве с Министерством информационной политики регулятор предоставил НСТУ разрешение на временное вещание на частоте 873 кГц еще 12 января. По его словам, этот проект является началом реализации проекта по направленного вещания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин сообщил, что вещание осуществляется с передатчика NAUTEL XL-60, который был предоставлен Министерству информационной политики компанией BBG в качестве технической помощи. На данный момент оператором коммуникаций выступает Концерн РРТ.

Темы: медиа
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