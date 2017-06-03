Взрывы в Кабуле: более 20 погибших

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Суббота, 3 июня 2017, 23:00

В результате взрывов на похоронах в Кабуле погибли более 20 человек, по меньшей мере 87 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения Афганистана.

По данным источников, три террориста-смертника взорвали бомбы во время церемонии.

Отмечается, что на церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники страны.

Как известно, 31 мая в Кабуле смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле посольства ФРГ в результате теракта погибли по меньшей мере 90 человек, более 400 человек получили ранения.

2 июня в Кабуле митинг за усиление безопасности перерос в столкновения с правоохранителями, 8 протестующих погибли, четверо полицейских получили ранения

Украинская правда

Темы: Афганистан
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