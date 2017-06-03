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В Кабуле от трех мощных взрывов погибли 6, ранены более 80 человек

Суббота, 3 июня 2017, 17:39

В Кабуле (Афганистан) в результате трех мощных взрывов погибли шесть человек, по меньшей мере 87 получили ранения.

Об этом 3 июня сообщает CNN.

Взрывы прогремели во время похорон одного из протестующих, который был убит накануне во время антиправительственных демонстраций, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем Твиттере осудил "возмутительное нападение на участников церемонии похорон".

Представители движения "Талибан" свою причастность к атаке на похоронах отрицают.

 

Как известно, 31 мая в Кабуле смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле посольства ФРГ в результате теракта погибли по меньшей мере 90 человек, более 400 человек получили ранения.

2 июня в Кабуле митинг за усиление безопасности перерос в столкновения с правоохранителями, 8 протестующих погибли, четверо полицейских получили ранения

Украинская правда

Темы: терактАфганистан
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