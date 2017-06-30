Луценко обещает еще представления на депутатов осенью

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Пятница, 30 июня 2017, 05:09

Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал осенью внести в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с нескольких депутатов.

Об этом он написал в facebook, отвечая на вопрос первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко.

Комментируя последние представления Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с ряда народных депутатов, в частности, Михаила Добкина, Геращенко поинтересовалась, будут ли еще такие представления.

"Юра, кто следующий?", - спросила она.

В ответ гепрокурор написал: "Остальные - осенью".

Он не уточнил о ком именно идет речь.

"Не все так просто. Не могу объяснять детали, чтобы не помогать этим деятелям", - написал Луценко.

Как известно 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Регламентный комитет Верховной Рады на заседаниях 3-7 июля по одному в день будет рассматривать вопрос о представлений Генпрокуратуры на привлечение к ответственности указанных народных депутатов.

Напомним, 29 июня Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппоблока Михаила Добкина. Его обвиняют в хищении земли в Харькове.

Темы: Верховная Рада Генпрокуратура Луценко
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