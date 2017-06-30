Луценко обіцяє ще подання на депутатів восени

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П'ятниця, 30 червня 2017, 05:09

Генеральний прокурор Юрій Луценко пообіцяв восени внести до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з кількох депутатів.

Про це він написав у facebook, відповідаючи на питання першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко.

Коментуючи останні подання генпрокуратури на зняття недоторканності з низки народних депутатів, зокрема, Михайла Добкіна, Геращенко поцікавилась, чи будуть ще такі подання.

"Юра, хто наступний?", - запитала вона.

У відповідь гепрокурор написав: "Решта - восени".

Він не уточнив про кого саме йдеться.

"Не все так просто. Не можу пояснювати деталі, щоб не допомагати цим діячам", - написав Луценко.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Регламентний комітет Верховної Ради на засіданнях 3-7 липня по одному на день розглядатиме питання щодо подань Генпрокуратури на притягнення до відповідальності вказаних народних депутатів.

Нагадаємо, 29 червня Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата  від Опоблоку Михайла Добкіна. Його звинувачують у розкраданні землі в Харкові.

Теми: Верховна Рада Генпрокуратура Луценко
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