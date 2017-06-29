Луценко вніс подання на арешт Добкіна

Генпрокурор Юрій Луценко вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опоблоку Михайла Добкіна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата М. Добкіна, в діях якого вбачаються ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн", - написав Луценко.

Водночас прес-секретар Луценка Лариса Сарган написала про звинувачення Добкіна.

"У результаті протиправних дій М.Добкіна, вчинених ним за попередньою змовою групою осіб, із власності територіальної громади міста Харкова незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2144 га, чим територіальній громаді м. Харкова заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 грн, що є тяжкими наслідками", - написала вона.

За її словами, Добкін, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 р.).

Вона вказала, що Добкін, діючи умисно, повторно, в інтересах голови ОК "Житлобуд-1", "сприяв останньому в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території м. Харкова шляхом обману, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України".

У коментарі УП Сарган розповіла і про другий епізод земельних махінацій, в яких підозрюється Добкін і про які йдеться в поданні генпрокурора.

Мова йде про незаконне вилучення з власності громади Харкова земельних ділянок площею 16,6 га, що заподіяло місту 48,3 мільйони гривень збитків.

За даними ГПУ, цю аферу Добкін здійснив у 2008 році, перебуваючи на посаді мера Харкова.

Раніше, Добкін заявив, що перебуває в Україні, але відмовився "Українській правді" коментувати можливе притягнення до відповідальності.

Пізніше політик дав коментар виданню "Страна.UA", повідомивши, що знав про те, що з нього хочуть зняти недоторканність ще до того, як ця інформація з'явилася в пресі.

16 вересня 2016 році правоохоронці провели одночасні обшуки в міськраді Харкова, а також у помешканнях мера міста Геннадія Кернеса та депутата від "Опозиційного блоку", екс-мера Харкова та екс-губернатора Харківської області Михайла Добкіна.

За словами Луценка, обшуки здійснені в рамках розслідування справи про незаконне виділення 650 гектарів харківської землі владою міста.

28 червня стало відомо, що за результатами нових обшуків у приміщенні Харківської міськради вилучено документи, які містять дані про незаконність виділення земельних ділянок, а також відомості про осіб, причетних до скоєння злочину службовими особами міськради.

Того ж дня Луценко анонсував подання про зняття депутатської недоторканності з народного депутата, не назвавши його імені.

Українська правда