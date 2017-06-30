В МИД ищут наилучший способ ограничить въезд россиянам

В Министерстве иностранных дел Украины работают над тем, как лучше всего ограничить въезд в страну гражданам РФ.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, одним из вариантов является разрешение на пересечение границы только по биометрическим паспортам.

"Работа началась, и МИД, привлекая экспертов и гражданское общество, обсуждает это не только на государственном, правительственном уровне. Это одна из опций... Решение по этому вопросу еще не было принято, и у нас есть много инструментов, и каждый из них имеет право на будущее. Будем исходить из тех реальных задач, которые ставятся перед МИД и спецслужбами руководством государства", - сказал он.

Дипломат также сообщил, что другим вариантом может стать ограничение на въезд для определенных категорий граждан РФ, которые будут определяться в процессе взаимодействия со спецслужбами, или же как еще один вариант рассматривается введение визового режима.

По словам Макеева, не исключено также введение абсолютного запрета на въезд в Украину с территории РФ.

"В конце концов, может быть введен абсолютный запрет, если с точки зрения национальной безопасности будет такая необходимость", - резюмировал дипломат.

Чиновник МИД отметил, что согласно действующему законодательству изменение порядка въезда/выезда лиц на территорию страны входит в компетенцию правительства.

"Сам порядок поездок граждан регулируется межправительственным соглашением, в соответствии с этим в полномочиях правительства менять действующее сегодня соглашение", - добавил дипломат.

Как известно, глава СБУ Василий Грицак выступает за то, чтобы россияне въезжали в Украину, используя только биометрические загранпаспорта.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией.