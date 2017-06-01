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Грицак за то, чтобы россияне въезжали в Украину с биометрическими паспортами

Четверг, 1 июня 2017, 12:09

Председатель СБУ Василий Грицак выступает за то, чтобы россияне въезжали в Украину, используя биометрические загранпаспорта.

Об этом сообщают Українські новини.

"Если у нас есть возможность с 11 июня посещать Европу с биометрическими паспортами, почему тогда не сделать так, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли заезжать сюда только по аналогичным документам?", - сказал Грицак.

Он также считает, что сейчас можно принять такую ​​меру пресечения.

По его словам, многие из тех, кто работает в России, подвергаются воздействию со стороны российских спецслужб.

Как известно, ранее секретар Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией.

Темы: СБУРосcия
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