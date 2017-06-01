Турчинов за введение виз для россиян – и как можно скорее

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступает за скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией.

Об этом он сказал журналистам перед 6-м Национальным молитвенным завтраком в четверг в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Я считаю, что этот вопрос не просто назрел, а перезрел. Его необходимо реализовать как можно быстрее – тем лучше для страны", – заявил Турчинов.

"У нас будет открытый въезд в Европу, и на востоке необходимо выстраивать границу, которая защитит цивилизацию от агрессии Российской Федерации, от проникновения гибридных провокационных технологий РФ на Запад и как раз Украина стала на пути России – наверное, это наша историческая миссия", – пояснил он.



Турчинов отметил, что если решение о введении визового режима с РФ будет принято Верховной Радой, то меры его реализации должен будет разработать Кабинет министров.