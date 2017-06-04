В РФ грозятся снести "особняки украинских олигархов" на Ай-Петри

На плато Ай-Петри в аннексированном Крыму, кроме площадки торговых ларьков, где уже идет добровольный демонтаж, расположены элитные особняки, принадлежащие украинским чиновникам и олигархам.

Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости.

По его словам, добровольный снос на плато Ай-Петри, хаотично застроенном гостиницами, кафе и торговыми точками, начался 22 мая. Здесь планируется создать особо охраняемую природную территорию регионального значения. Ниже на плато расположено еще более 90 элитных особняков и гостиниц.

"Украинские олигархи и чиновники пытаются сохранить свою недвижимость в заповеднике Ай-Петри любой ценой. Владельцы многомиллионных дворцов пустили в ход самые грязные приемы информационной войны. На сегодняшний день с их стороны наблюдается небывалая активность в медиапространстве Крыма", — сказал Бальбек.

По его словам, они "не гнушаются ничем, пытаясь всколыхнуть национальный фактор, делают вбросы в прессу, социальных сетях, сознательно вводят в заблуждение крымских татар, стращая их якобы специально направленными репрессиями со стороны официальных властей".

"Хозяева особняков на Ай-Петри, которых в народе называют небожителями, слегка отстали от понимания сегодняшних реалий Крыма. Подавляющее большинство владельцев кафе, получив гарантии от властей республики, сами разбирают свои помещения, и тем самым лишний раз доказывают, что для сокрытия преступления или нарушения закона крымско-татарский щит не поможет", — сказал депутат.

По его словам, после того, как будет демонтирована торговая площадка, "настанет черед и элитного городка".