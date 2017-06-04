МинТОТ: в понедельник Авдеевка может остаться вообще без воды

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Воскресенье, 4 июня 2017, 15:58

5 июня Авдеевка может остаться без воды, поскольку резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан, и пока отсутствует возможность его наполнить.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям пока развозит воду по улицам города.

"6 июня сотрудники Адветистского Агентства Помощи и Развития привезут в Авдеевку 5 кубических метров воды, 9 июня - еще 7 кубических метров. Этого объема хватит, чтобы заполнить специальные резервуары", - сообщили в министерстве.

В МинТОТ отметили, что проводят консультации с гуманитарными организациями и местными властями, чтобы беспрепятственно можно было доставлять воду.

Работа фильтровальной станции была приостановлена ​​1 июня. Причина - повреждение трубопровода в результате обстрела возле села Яковлевка неподалеку от г. Донецьк. Впоследствии ремонтная бригада провела сварочные работы и трубопровод был запущен.

Однако 2 июня была повреждена линия электропередач, в результате чего фильтровальная станция была обесточена. 3 июня представители энергетической компании осмотрели линию и обнаружили повреждения.

Однако пока нет возможности провести ремонтные работы, поскольку работать в данном районе невозможно без предварительного согласования с российской стороной.

Темы: Авдеевка
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