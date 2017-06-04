В результате давки в Турине пострадали более 1,5 тыс. человек

59 просмотров
0
Воскресенье, 4 июня 2017, 16:32

В результате давки на центральной площади в Турине (Италия) пострадали более 1,5 тыс. человек.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По последним данным, состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

Прокуратура Турина начала расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за давки, возникшей во время массового просмотра матча Лиги чемпионов между клубами "Ювентус" и "Реал Мадрид", пострадали более 1000 человек.

Давка возникла накануне поздно вечером на площади Сан-Карло, где собрались болельщики футбольного клуба "Ювентус".

Тысячи собравшихся смотрели на установленном на площади гигантском экране игру "Ювентуса" с "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, когда в центре толпы вдруг разорвались петарды. Звуки, которые прозвучали, восприняли как взрывы или выстрелы, после чего в толпе началась паника.

Темы: Италия чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В центре Рима прогремел взрыв 12 мая 2017, 11:50
В Средиземном море спасены 3 тысячи мигрантов 7 мая 2017, 01:44
СМИ: Итальянцы воюют на Донбассе, больше – на стороне боевиков 26 апреля 2017, 11:34
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
МинТОТ: в понедельник Авдеевка может остаться вообще без воды
Суд оправдал экс-мэра Стаханова, проводившего "референдум" – журналист
МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу Гройсмана
После обстрела ДФС обесточена из-за порыва ЛЭП
Все новости
Здесь и сейчас

5 решений, которые легко принимать, практикуя майндфулнес

Евровидение-2017

Какой увидели Украину гости фестиваля