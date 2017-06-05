Путин заявил, что США вмешиваются в выборы по всему миру

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Понедельник, 5 июня 2017, 05:35

Президент России Владимир Путин заявил, что США вмешиваются в выборы по всему миру.

Об этом он сказал в интервью каналу NBC.

"Ткните свой палец в любую точку мира на карте, и повсюду вы услышите жалобы на то, что американские официальные лица вмешиваются во внутренние избирательные процессы", - отметил Путин.

На слова журналистки, что это звучит, как попытка оправдать попытки РФ повлиять на выборы в США, Путин возразил: "Нам даже не нужно это делать. Президенты приходят и уходят, и даже партии у власти меняются, но главное политическое направление не меняется".

Путин добавил, что в связи с этим России практически все равно, кто возглавляет США, и "вмешиваться в выборы было бы бесполезно".

Также российский президент заявил, что никогда не встречался с Дональдом Трампом.

На вопрос журналистки о коррупции и репрессиях в России, Путин призвал США избегать морализаторства.

"Почему вы считаете, что имеете право задавать нам такие вопросы? И делать это все время? Морализировать и давать уроки о том, как жить?", - сказал он.

 "Мы готовы прислушиваться к комментариям, когда это делается конструктивно, с целью установления отношений, создания общей среды, но мы абсолютно не будем принимать это, когда такие вещи используются в качестве инструмента политического конфликта", - заявил Путин.

Темы: Путин США
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