Экс-директора Библиотеки укрлитературы в Москве признали виновной

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Понедельник, 5 июня 2017, 12:05

Мещанский суд Москвы признал виновной в экстремизме и растрате экс-директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину.

"Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Шарина совершила растрату денежных средств в корыстных целях", - говорится в приговоре судьи Елены Гудовшниковой, который цитирует "Интерфакс".

Русская служба ВВС сообщает, что прокурор Людмила Баландина просила суд приговорить 59-летнюю Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст.

Кроме того, гособвинитель просила запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью, сроком на три года.

Защита Шариной просила полностью оправдать ее по всем эпизодам.

Как известно, 28 октября 2015 в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего ее директор Шарина была задержана.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Шарина была видпралена под домашний арест, который неоднократно продлевался судом и продолжается.

По данным СКР, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

5 апреля 2016 директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах тратила предназначены для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме, которую впоследствии было закрыто в 2013 году.

В начале февраля защита Шариной обратилась в Страсбургский суд с жалобой на условия ее домашнего ареста.

В мае 2017 года Шарина заявила, что изъятые в учреждении материалы, которые стали основанием для возбуждения в отношении нее дела об экстремизме, были подброшены.

Темы: Росcия суд
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