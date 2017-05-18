Шаріна: Вилучені в українській бібліотеці матеріали, були підкинуті

Колишній директор Бібліотеки української літератури в Москві Наталія Шаріна заявила, що вилучені в установі матеріали, які стали підставою для порушення стосовно неї справи про екстремізм, були підкинуті.

Про це вона сказала, відповідаючи на запитання державного обвинувача, чи відомо їй про те, що книга Дмитра Корчинського була визнана екстремістським матеріалом.

"Ця книга Корчинського була вилучена під час обшуку в 2010 році. Ми постійно відстежували долю книг в судах, їх внесення до реєстру. Щойно ця книга була внесена в список екстремістських матеріалів, були складені відповідні акти, в яких зазначено, що фізично книги в бібліотеці немає, оскільки вона вилучена під час обшуку в 2010 році", - заявила Шаріна, передає російський "Інтерфакс".

Вона зазначила, що "ця книга відповідно до предметного покажчика була в бібліотеці в єдиному екземплярі". "Тому нас здивувало, що аналогічна книга була вилучена під час обшуку в 2015 році", - сказала Шаріна.

За її словами, виявлений диск з піснями про заборонену в РФ організацію УНА-УНСО, був запакований і не належав бібліотеці.

"Крім журналу "Барвінок", нічого з того, що було перераховано в протоколі обшуку, на абонементі не було", - сказала вона, додавши, що знає про це зі слів бібліотекарів, оскільки безпосередньо з книгами і читачами не працює.

Під час обшуку кілька співробітників бібліотеки були видалені з будівлі, а сама Шаріна прибула тільки через майже п'ять годин після його початку, коли закінчився обшук у неї вдома.

"Я збиралася записати в протоколі обшуку, що книги були підкинуті, але слідчий Лопає просто прибрав документ в сумку і доставив мене до слідчого відділу", - сказала Шаріна.

Також Шаріна відкинула звинувачення в розтраті (ч.3 ст.160 КК РФ). Вона пояснила, що 21 грудня 2010 року в бібліотеці був проведений обшук в рамках статті 282 КК РФ (екстремізм), в ході якого було вилучено бібліотечне майно, в зв'язку з чим за погодженням з департаментом культури міста Москви було прийнято рішення про звернення до адвоката.

В якості адвоката був запрошений Олександр Єкімов, який був присутній на допитах, готував скарги на обшук в бібліотеці, оскаржував законність вилучення майна (книг) і так далі, в зв'язку з чим йому виплатили винагороду.

"Сума гонорару Єкімова була погоджена з управлінням департаменту культури, про що свідчать документи, і склала 297 тисяч рублів, які були виплачені в три квартали, бо в квартал можна було виплатити не більше 100 тисяч рублів", - пояснила Шаріна.

За словами екс-директора бібліотеки, найняті для неї юристи Христина Шмельова і Наталя Пустовалова виконували передбачені ставкою юриста функції, працюючи за сумісництвом і розподіляючи обов'язки між собою: готували документи для реорганізації установи, відстежували на відповідність законодавству документообіг і, зокрема, вирішення трудових суперечок.

Порекомендував їх Шаріній її адвокат Роман Карпінський, чиї послуги оплачувалися директором зі своєї кишені, а не з бюджету бібліотеки.

"При ознайомленні з матеріалами справи з'ясувалося, що фактично роботу двох юристів виконувала одна Шмельова, що стало для мене несподіванкою. Якби хтось із них про це повідомив, то можна було б укласти відповідний цивільно-правовий договір", - сказала колишній директор.

На засідання не з'явився свідок обвинувачення Сергій Сокуров, колишній співробітник Бібліотеки української літератури, який неодноразово, за даними захисту, писав скарги на своїх колишніх колег. Головуюча Олена Гудошнікова постановила, враховуючи згоду прокурора, розглянути справу без його участі.

Допитаний на прохання обвинувачення слідчий Дмитро Лопаєв заявив, що під час проведення обшуку, в ході якого було вилучена заборонена література, не було допущено жодних порушень. Разом з тим, він визнав, що не знав, що в якості понятих залучені читачі, чия поведінка раніше викликала питання у колективу установи, і які під час обшуку активно допомагали оперативникам.

28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури в Москві пройшли обшуки, після чого її директор Шаріна була затримана. Щодо неї порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Шаріна була відпралена під домашній арешт, який неодноразово продовжувався судом і триває досі.

За даними СКР, приводом для порушення справи стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнане судом екстремістським матеріалом і заборонене до використання.

5 квітня 2016 року директору бібліотеки було пред'явлено ще одне звинувачення - в розтраті (частина 4 статті 160 КК РФ). За версією слідства, Шаріна в 2011-2013 роках витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм, яку згодом було закрито в 2013 році.

За версією звинувачення, директор бібліотеки "порушуючи законодавство, організувала отримання платіжних доручень з розрахункового рахунку департаменту фінансів міста Москви на розрахунковій рахунок московської колегії адвокатів загальною сумою 297 тисяч рублів", а також здійснила розтрату на суму 3,2 млн рублів, влаштувавши по документам на роботу знайомих її юриста, забезпечивши їх зарплатою і страховкою.

Таким чином, Шаріна завдала збитків в 3,5 млн рублів.

На початку лютого захист Шаріної звернувся до Страсбурзького суду зі скаргою на умови її домашнього арешту.