В зоне АТО в воскресенье пострадали трое военных

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Понедельник, 5 июня 2017, 12:59

За минувшие сутки в результате боевых действий пострадали трое украинских военных.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в понедельник.

"За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий нет, двое военнослужащих получили ранения и один - травму", - сказал он.

Лысенко также сообщил, что на Мариупольском направлении зафиксировано 28 обстрелов, 6 из которых с тяжелого вооружения. Более 20 раз украинские военные открывали ответный огонь.

На Луганском направлении состоялось 20 обстрелов, 12 из них из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении зафиксировано 12 нарушений режима тишины, в 5 случаях применялось тяжелое вооружение.

Ранее в штабе АТО сообщали о двух раненых военнослужащих и 60 вражеских обстрелов за прошедшие сутки.

Украинская правда

Темы: АТО
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