Боевики снова обстреляли Красногоровку

В ночь на понедельник боевики обстреляли Красногоровку Донецкой области, повреждены 2 дома.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Обстрел города начался в полночь и длился несколько часов. В понедельник в 10.15 утра местные жители обратились в полицию и сообщили о повреждении двух домов по ул. Ломоносова.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия и документирует последствия. Осколками повреждены 2 дома, где отдыхали люди. Пострадавших нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас ситуация в городе спокойная. Правоохранители находятся в постоянной готовности и патрулируют улицы.