Любомира Гузара похоронили в Киеве

1839 просмотров
0
Понедельник, 5 июня 2017, 15:30

Бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал, Блаженнейший Любомир Гузар 5 июня был похоронен в Киеве в крипте в патриаршем соборе Воскресения Христова.

В заупокойной архиерейской литургии приняли участие более 600 священнослужителей из разных епархий Украины, а также из-за рубежа, передает УНИАН.

Проститься с Блаженнейшим к Патриаршему собору пришли тысячи людей.

Как сообщалось, Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года в Княжичах под Киевом.

В воскресенье ночью его тело после прощания во Львове привезли в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве.

С момента, когда гроб установили в центре храма, двери собора были открыты круглосуточно.

Темы: церковь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
УГКЦ провозгласила Гузара всенародным молящимся за мир в Украине 4 июня 2017, 19:16
Патриарх Филарет пришел попрощаться с Любомиром Гузаром 4 июня 2017, 15:14
Тело Любомира Гузара привезли в Киев, храм для прощания открыт круглосуточно 4 июня 2017, 05:02
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Под Киевом горят склады: 1500 кв. метров, жертв нет
Любомира Гузара похоронили в Киеве
Суд обязал ГПУ изучить обнаруженные журналистами махинации "Батькивщины"
Экс-директора Библиотеки укрлитературы в Москве признали виновной
Все новости
Советы миллиардера

4 способа вырастить ребенка богачом

Места и вещи

Новые заведения Одессы, которые стоит посетить этим летом