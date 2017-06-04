Тіло Любомира Гузара привезли до Києва, храм для прощання відкрито цілодобово

Труну з тілом Блаженнішого Любомира привезли зі Львова до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, де можна буде попрощатися з усопшим.

Про це повідомляє Українська греко-католицька церква.

"Світлої пам’яті Блаженнішого Любомира у супроводі глави УГКЦ Блаженнішого Святослава привезли зі Львова до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві, де вірні та всі люди доброї волі зможуть віддати останню шану усопшому. Від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнійшим – двері собору будуть відчинені цілодобово і біля домовини відбуватимуться молитовні чування", – йдеться у повідомленні.

Зранку в цьому храмі відбудуться три Літургії, упродовж яких підхід до домовини буде обмежуватися, це буде о 7:30, 9:00 і 11:00.

Закінчиться прощання у понеділок Архиєрейською Літургією та Чином погребіння. До собору приїдуть близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону. У молитві братиме участь особистий посланець Святішого Отця Франциска Архиєпископ Кірил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.

Поховають Блаженнішого Любомира в крипті Патріаршого собору 5 червня.

Як повідомлялося, Любомир Гузар помер 31 травня на 85-у році життя після важкої хвороби.

26 січня 2001 року Гузар був обраний головою УГКЦ і мешкав у митрополичих палатах у Львові. У 2005 році він заявив про те, що переносить резиденцію голови церкви зі Львова до Києва. У 2009 році, через погіршення стану здоров’я, він попросив у Папи Римського про зречення з престолу. У 2010 Папа Бенедикт XVI задовольнив прохання.

Кардинал Любомир Гузар був одним з ініціаторів групи "Першого грудня".

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