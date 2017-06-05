Под Киевом горят склады: 1500 кв. метров, жертв нет

4330 просмотров
0
Понедельник, 5 июня 2017, 16:25

В Броварах (Киевская область) горят склады, площадь пожара составляет около 1500 кв. м.

Об этом 5 июня сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"5 июня в 13:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории бывшей оптовой базы в отдельно стоящих двух складских помещениях на площади около 1500 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГосЧС.

К тушению пожара привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники. 

Как сообщили в эфире телеканала "112 Украина", пожар начался в помещении пилорамы.

Позже замначальника ГУ ГосЧС Киевской обл. Сергей Майстренко уточнил, что помещения, в которых произошел пожар,  имели статус складских, они  находились в аренде. 

"Это помещения с пилорамой, складское помещение с мягкими игрушками и склад с растворителями", - сообщил Майстренко. 

По его словам, причины пожара в  настоящее время неизвестны. 

"На месте работает следственно-оперативная группа. По состоянию на 15:59 пожар локализован на 1500 кв.м., продолжается процесс ликвидации пожара", - отметил он. 

 
Скрин-шот видео телеканала 112.Украина
 
 

По словам пресс-секретаря ГосЧС в Киевской области Виктории Рубан, пожар происходит на складах у сервисного центра МВД.

"На данный момент проводится тушение пожара. Работают подразделения из Броваров, Борисполя, Киева. На данный момент распространение огня нет, а тушение продолжается", - сообщила Рубан.

Темы: Киевская область чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Вышгороде в квартире взорвалась граната, есть погибший и раненая 5 июня 2017, 11:28
Налоговик на Киевщине получил в подарок 2 млн грн от матери 29 мая 2017, 14:33
На Киевщине задержали грузовики с львовским мусором 21 мая 2017, 12:39
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Под Киевом горят склады: 1500 кв. метров, жертв нет
Любомира Гузара похоронили в Киеве
Суд обязал ГПУ изучить обнаруженные журналистами махинации "Батькивщины"
Экс-директора Библиотеки укрлитературы в Москве признали виновной
Все новости
Советы миллиардера

4 способа вырастить ребенка богачом

Места и вещи

Новые заведения Одессы, которые стоит посетить этим летом