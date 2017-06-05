Под Киевом горят склады: 1500 кв. метров, жертв нет

В Броварах (Киевская область) горят склады, площадь пожара составляет около 1500 кв. м.

Об этом 5 июня сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"5 июня в 13:40 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории бывшей оптовой базы в отдельно стоящих двух складских помещениях на площади около 1500 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГосЧС.

К тушению пожара привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

Как сообщили в эфире телеканала "112 Украина", пожар начался в помещении пилорамы.

Позже замначальника ГУ ГосЧС Киевской обл. Сергей Майстренко уточнил, что помещения, в которых произошел пожар, имели статус складских, они находились в аренде.

"Это помещения с пилорамой, складское помещение с мягкими игрушками и склад с растворителями", - сообщил Майстренко.

По его словам, причины пожара в настоящее время неизвестны.

"На месте работает следственно-оперативная группа. По состоянию на 15:59 пожар локализован на 1500 кв.м., продолжается процесс ликвидации пожара", - отметил он.

Скрин-шот видео телеканала 112.Украина

По словам пресс-секретаря ГосЧС в Киевской области Виктории Рубан, пожар происходит на складах у сервисного центра МВД.

"На данный момент проводится тушение пожара. Работают подразделения из Броваров, Борисполя, Киева. На данный момент распространение огня нет, а тушение продолжается", - сообщила Рубан.