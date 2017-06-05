В дом адвоката Семедляева хотели ворваться, чтобы сделать фото - жена

61 просмотр
0
Понедельник, 5 июня 2017, 19:48

В аннексированном Крыму представители российской налоговой службы пришли в дом к адвокату Эдему Семедляеву, чтобы сделать фотографии.

Об этом в комментарии "Крым. Реалии" сообщила жена адвоката Эльвина Семедляева.

По ее словам, у представителей налоговой службы были данные, что по адресу проживания семьи адвоката расположен отель.

"Пришли по поручению начальника налоговой службы, чтобы осмотреть кассовые аппараты. Пришли смотреть какой-то частный отель, которого нет. Точного адреса у них не было. Хотели пофотографировать дом. Я им не позволила. Попросила выйти со двора и сказала, что если они собираются что-то фотографировать - пусть составляют протокол и предоставляют постановление. Они сказали, что у них нет ни одного решения, а лишь поручение начальника. На поручении не было никакой даты, непонятная адрес", - рассказала Семедляева.

Она отметила, что налоговики продолжали настаивать, хотели зайти в дом и угрожали полицией, но потом "подошел адвокат, им все объяснил и они разошлись".

Ранее стало известно, что в дом Эдема Семедляева пытаются проникнуть неизвестные люди, которые называют  себя представителями налоговой службы.

Семедляев является одним из адвокатов, специализирующихся на политических делах, в том числе участвует в защите обвиняемых по "делу 26 февраля".

Темы: Крым Росcия аннексия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокат Семены рассказал, как российские чекисты путаются в датах дела 5 июня 2017, 19:09
Умеров: В суде "по существу" подадим ходатайство об общественном защитнике 5 июня 2017, 17:55
В Крыму оккупанты пытаются вломиться домой к адвокату по делу "26 февраля" 5 июня 2017, 16:13
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СЦКК: Боевики снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки
Имя Павла Шеремета внесли в Мемориал журналистам
Под Киевом горят склады: 1500 кв. метров, жертв нет
Любомира Гузара похоронили в Киеве
Все новости
Афиша на 2-4 июня

Гешефт Garage Сале, швединг, выставка Юрия Коваля, уйма фестивалей

#moneycanchallenge

Пользователи соцсетей делают фото с деньгами, чтобы помочь детям