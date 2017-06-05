До будинку адвоката Семедляєва хотіли вдертися, щоб зробити фото - дружина

1391 перегляд
0
Понеділок, 5 червня 2017, 19:48

У анексованому Криму представники російської податкової служби прийшли до будинку адвоката Едема Семедляєва, щоб зробити фотографії.

Про це у коментарі "Крим. Реалії"повідомила дружина адвоката Ельвіна Семедляєва.

За її словами, у представників податкової служби були дані, що за адресою проживання сім'ї адвоката розташований готель.

"Прийшли за дорученням начальника податкової служби, щоб оглянути касові апарати. Прийшли дивитися якийсь приватний готель, якого немає. Точної адреси у них не було. Хотіли пофотографувати будинок. Я їм не дозволила. Попросила вийти з двору і сказала, якщо вони збираються щось фотографувати, то нехай складають протокол і надають постанову. Вони сказали, що у них немає жодної ухвали, а лише доручення начальника. На дорученні не було ніякої дати, незрозуміла адреса", – розповіла Семедляева.

Вона зазначила, що податківці продовжували наполягати, хотіли зайти в будинок і погрожували поліцією, але потім "підійшов адвокат, їм все пояснив і вони розійшлися".

Раніше стало відомо, що до помешкання Едема Семедляєва намагаються проникнути невідомі люди, які називають себе представниками податкової.

Семедляєв є одним з адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах, зокрема бере участь у захисті обвинувачених по "справі 26 лютого". 

Теми: Крим Росія анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокат Семени розповів, як російські чекісти плутаються у датах справи 5 червня 2017, 19:09
Умеров: У суді "по суті" подамо клопотання про громадського захисника 5 червня 2017, 17:55
У Криму окупанти намагаються потрапити в дім адвоката у справі "26 лютого" 5 червня 2017, 16:13
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СЦКК: Бойовики знову обстріляли житлові квартали Красногорівки
Ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам
Під Києвом палають склади: 1500 кв.м, жертв немає
Води в Авдіївці вистачить до ранку вівторка – МінТОТ
Усі новини
Поради мільярдера

4 способи виростити дитину багатієм

Рейви та фестивалі Києва

Ми знаємо, що ви будете робити цього літа