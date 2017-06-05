У Криму окупанти намагаються потрапити в дім адвоката у справі "26 лютого"

У анексованому Криму невідомі намагаються проникнути до помешкання адвоката кримських татар, звинувачених у справі "26 лютого" Едема Семедляєва.

Про це 5 червня у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

"Дочекавшися, коли Едем Семедляєв виїде у відрядження, деякі люди, що представилися співробітниками податкової, намагаються проникнути до нього додому", - зазначив він.

За словами Курбедінова, у помешканні перебуває дружина та четверо дітей Семедляєва.