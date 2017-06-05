У Криму окупанти намагаються потрапити в дім адвоката у справі "26 лютого"
Понеділок, 5 червня 2017, 16:13
У анексованому Криму невідомі намагаються проникнути до помешкання адвоката кримських татар, звинувачених у справі "26 лютого" Едема Семедляєва.
Про це 5 червня у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.
"Дочекавшися, коли Едем Семедляєв виїде у відрядження, деякі люди, що представилися співробітниками податкової, намагаються проникнути до нього додому", - зазначив він.
За словами Курбедінова, у помешканні перебуває дружина та четверо дітей Семедляєва.