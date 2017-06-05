Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму окупанти намагаються потрапити в дім адвоката у справі "26 лютого"

Понеділок, 5 червня 2017, 16:13

У анексованому Криму невідомі намагаються проникнути до помешкання адвоката кримських татар, звинувачених у справі "26 лютого" Едема Семедляєва. 

Про це 5 червня у Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

"Дочекавшися, коли Едем Семедляєв виїде у відрядження, деякі люди, що представилися співробітниками податкової, намагаються проникнути до нього додому", - зазначив він.

За словами Курбедінова, у помешканні перебуває дружина та четверо дітей Семедляєва. 

Теми: КримРосіяанексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Крим
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
У НАТО поки не бачать ознак того, що доля Криму може вирішитися на переговорах
Останні новини
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
оновлюєтьсяПовітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря: триває атака
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
Усі новини...
Реклама: