Уличный художник обращает внимание людей на проблемы города

Украинская сторона получила от пророссийских боевиков гарантию на "режим тишины" для проведения ремонтных работ на ЛЭП и восстановления энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщили вечером 5 июня во Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий со ссылкой на сообщение СЦКК.

"От РФ получены гарантии на "режим тишины". Ремонтные работы будут проводиться 6 и 7 июня. К разминированию присоединится ГосЧС, будет работать ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также в МинТОТ сообщили, что после ремонтных работ на КП "Попаснянский районный водоканал" возобновлена подача воды по водопроводу Ду-1200 мм (Карбонитская площадка).