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Після обстрілу ДФС знеструмлена через порив ЛЕП

Неділя, 4 червня 2017, 11:15
Після обстрілу ДФС знеструмлена через порив ЛЕП

При спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Twitter.

"Сьогодні близько 9:00 при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території", - написав він.

За словами Зубка, наразі проводяться узгодження сторін щодо проведення ремонтних робіт.

Водопостачання здійснюється за графіком з резерву (запас води в резервуарі 3 тисячі кубометрів).

Як повідомлялося, у суботу ввечері бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм Донецьку фільтрувальну станцію.

Українська правда

Теми: Донецька областьАвдіївка
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