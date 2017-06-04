Після обстрілу ДФС знеструмлена через порив ЛЕП

При спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко у Twitter.

"Сьогодні близько 9:00 при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території", - написав він.

1/2 #Авдіївка Сьогодні близько 9:00 при спробі запустити Донецьку фільтр.станцію виявлено порив лінії електропередач на непідконтр.території — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) June 4, 2017

За словами Зубка, наразі проводяться узгодження сторін щодо проведення ремонтних робіт.

Водопостачання здійснюється за графіком з резерву (запас води в резервуарі 3 тисячі кубометрів).

Як повідомлялося, у суботу ввечері бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм Донецьку фільтрувальну станцію.

Українська правда