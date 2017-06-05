Води в Авдіївці вистачить до ранку вівторка – МінТОТ

Води в резервуарі в Авдіївці вистачить до ранку вівторка.

КП Вода Донбасу: води в резервуарі вистачить на вечір 05.06 і ранок 06.06 #Авдіївка — МТОТ (@mtot_gov_ua) June 5, 2017

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, посилаючись на інформацію КП "Вода Донбасу".

Також повідомляється, що, за інформацією СЦКК, узгодження заявки на проведення ремонтних робіт очікується в понеділок увечері. ДСНС готова взяти участь у розмінуванні.

Крім того, в МінТОТ додали, що організація ARDA доправить в Авдіївку 918 бутлів води. 06 червня з 10:00 до 15:00 біля стадіону видаватимуть питну воду для потреб мешканців міста.

Раніше в понеділок голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона СЦКК попередньо погодилася 6 червня гарантувати безпеку для проведення ремонту ЛЕП, внаслідок пошкодження якої знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.

Водночас Жебрівський наголосив, що без води Авдіївку не залишать. "Буде потреба - залучимо додаткові сили", - додав він.

У неділю зранку при спробі запустити Донецьку фільтрувальну станцію було виявлено порив лінії електропередач на непідконтрольній території.

Представники ОРДО не давали гарантій безпеки для проведення ремонтних робіт.

Українська правда