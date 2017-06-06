Оккупанты продлили арест крымским татарам обвиненным по делу Хизб ут-Тахрир

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Вторник, 6 июня 2017, 02:50

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир на два месяца.

Об этом 5 июня сообщил адвокат Джемиль Темишев передает Крым.Реалии.

Как пояснил адвокат одного из обвиняемых Эмир-Усеина Куку Алексей Ладин, аргументация российского суда была "стандартной".

"Арест продлили на два месяца, то есть – до полутора лет. Это максимальный срок содержания по стражей по такой категории дел. Аргументация была стандартной. Какую-то конкретику я не могу сказать в связи с тем, что судебное заседание было закрытым", – сообщил Ладин.

По его словам, на судебном заседании в деле его подзащитного были заявлены отводы российскому судье и представителю обвинения, которые "судья, как обычно, не удовлетворил".

Фигуранты "ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" Рефат Алимов и Арсен Джеппаров находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года.

Первых четверых обвиняемых "ялтинского дела "Хизб ут-Тахрир" арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Темы: Крым крымские татары оккупация
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