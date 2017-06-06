Оккупанты в Крыму по тревоге подняли в воздух Су-27

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Вторник, 6 июня 2017, 08:20

Дежурные пары истребителей Су-27 Южного военного округа РФ были подняты в воздух по тревоге в аннексированном Крыму для проверки боевой готовности.

Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Дежурные пары Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в республике Крым, были подняты в воздух по тревоге", – сказал Астафьев.

Сообщается, что боеготовность летчиков боевых истребителей проверил командующий войсками ЮВО РФ Александр Дворников в ходе своей рабочей поездки.

Отмечается, что он также изучил состояние учебно-материальной базы, боевой состав и вооружение истребительного авиационных частей на захваченном россиянами аэродроме Бельбек.

Темы: Крым
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