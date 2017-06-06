Власенко перевел на Порошенко "стрелки" за газовую переплату

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Вторник, 6 июня 2017, 12:07

Депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко требует от "Нафтогаза" обнародовать полный текст иска против России и соответствующее решение Стокгольмского суда по газу.

Об этом он заявил на согласительном совете Верховной Рады 6 июня после ряда нападок на лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко из-за газовых контрактов 2009 года.

"Как человек, который имел честь защищать Тимошенко по газовому делу (во времена Виктора Януковича – ред.), я думаю, я чуть больше всех здесь присутствующих знаю газовые контракты, материалы уголовного дела ... Давайте разберем требования, которые стоят в Стокгольмском арбитраже. Украина выдвинуал требования за переплату за газ в 2011-2013 годах как незаконную. Справедливо и правильно!", – сказал Власенко.

"Янукович незаконно переплачивал в 2011-2013 годах вопреки газовому контракту. Наши требовали это отменить – это правильное требование ... Но у меня простой вопрос: могла ли такая переплата происходить без ведома министра экономики (Петра) Порошенко? Да не могла! Ну, конечно, была коррупционная составляющая в этом. Конечно, тогда Янукович имел в этом выгоду!", – заявил он

Власенко также сказал, что его соратники выступали против ратификации "харьковских соглашений", а Петр Порошенко поддерживал их.

"Второе. А чего не вспоминаем действия Ющенко в 2006 году, который одним росчерком пера отменил соглашение о газе по 50 долларов?", – сказал он.

"Третье: у меня простое требование – и прошу считать это депутатским обращением: уважаемые представители "Нафтогаза", перестаньте спекулировать, опубликуйте ваш иск в Стокгольмский суд и полный текст решения! И вся страна увидит, что юридическим основанием для этого решения являетс пункт 4.4 этого контракта, который вы называете плохим", – добавил соратник Тимошенко.
 
Он поддержал ее касательно приципа "бери и плати".  

Власенко добавил: "Мне понятна позиция мальчика, который должен деньги российскому банку, но мне не понятна позиция людей, которые в 2012 году сидели во фракции "Батькивщина", ходили с плакатами "Юле – волю" и рассказывали, как это правильно...".

Перед ним Андрей Кожемякин сказал: "Партия "Батькивщина" и Тимошенко мешает всем, потому что 7 спикеров – и 4 из них в свое время, с которыми мы делились хлебом, – они бросили "дерьмо" (упрекнули Юлию Тимошенко - ред.). Это плохо. Так Украина не изменит политику ".

Он добавил, что действующие политики ранее свидетельствовали в суде, что в 2009 году газовый контракт с РФ был единственным выходом из экономического кризиса.

В свою очередь, глава Верховной Рады Андрей Парубий сказал: "От тех политических сил, которые стояли на Майдане, не может быть сокрушительных обвинений".

Впоследствии первый вице-спикер Ирина Геращенко высказала мнение, что, учитывая баталии, нужно посвятить вопросу газового контракта отдельную встречу.

Во вторник утром лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов выдвинул к антикоррупционным органам требование проверить контракт на поставку российского газа в 2009 году, заключенный Юлией Тимошенко на предмет коррупции и госизмены, а к комитетам ВР по нацбезопасности и борьбы с коррупцией – заслушать Тимошенко по этому поводу.

Алена Рощенко, УП

Темы: Тимошенко Батькивщина газ Верховная Рада
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