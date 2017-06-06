Стало известно, почему лайнер "Генерал Ватутин" направляется в Россию

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Вторник, 6 июня 2017, 14:15

Лайнер "Генерал Ватутин" направляется в Россию, поскольку компания-судовладелец продала его.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По информации источника, судно в Измаиле было оформлено для выхода за границу. После этого корабль направился в Молдову в порт Джурджулешты. Там компания судовладелец "Червона рута" продала судно. Из Молдовы судно уже под флагом Белиза направляется в Россию в порт Ростова-на-Дону.

В комментарии "УП" директор по продажам компании "Червона Рута" Леся Богуславская отметила, что "Генерал Ватутин" в этом году вообще в рейс с туристами не выходил. "В этом году "Генерал Ватутин" с туристами не работал, как и три предыдущих года", - отметила она.

 
 
Генерал Ватутин направляется в Россию
marinetraffic.com

Украинская правда

Темы: корабли Черное море
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