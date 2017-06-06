Тимошенко показала запись, где Ляшко молит Бога за ее президентство

Нардеп Юлия Тимошенко продемонстрировала Верховной Раде видеозапись, на которой в 2013 году депутат Олег Ляшко молит Бога, чтобы ее освободили из тюрьмы и избрали президентом.

"Я молю Бога, чтобы Тимошенко была освобождена (из тюрьмы - ред.) сегодня. Это достойный человек, достойный лидер, который достоин руководить нашим государством. Я не провидец, но я уверен, что она будет президентом", - говорит Ляшко с экрана планшета, который на трибуну парламента вынесла лидер "Батькивщины".

Это произошло после того, как главный "радикал" резко раскритиковал газовые контракты Тимошенко с "Газпромом", подписанные в 2009 году, обвинив ее в том, что из-за этих додговоров Украина потеряла около 30 млрд долларов.

"Янукович уже ушел, а следующими в политическое небытие должны уйти Тимошенко и Порошенко", - подытожил он свою тираду.

Евгений Кизилов, УП