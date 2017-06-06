Сына экс-судьи КС оставили кандидатом в новый Верховный Суд

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Вторник, 6 июня 2017, 14:24

Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание Алексея Брынцева в новый Верховный Суд.

Об этом на заседании комиссии 6 июня сказал глава ВККС Сергей Козьяков, передают "Українські новини".

Алексей Брынцев является сыном бывшего судьи Конституционного Суда Василия Брынцева и работает заместителем главы Хозяйственного суда Харьковской области.

Общественный совет добропорядочности наложил вето на избрание Брынцева-младшего на должность судьи Кассационного хозсуда Верховного Суда, мотивируя это тем, что в его декларации есть большое количество необоснованных доходов, он неоднократно посещал Россию с 2014 года, а также не указал, что его сестра работает в прокуратуре.

В свою очередь, Брынцев на заседании ВККС заявил, что его доходы законны, сестра длительное время находится в декрете и он не контактирует с ней по служебным вопросам, а Россию он посещал исключительно с гуманитарными целями.

Члены ВККС решили поддержать кандидата и преодолели вето Общественного совета добропорядочности. За проголосовали 11 членов ВККС из необходимых 10.

Таким образом, комиссия признала, что кандидат соответствует критериям добропорядочности и профессионализма.

Ранее во вторник Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание Владимира Алейникова в новый Верховный Суд, но поддержала вето в отношении Сергея Бондаря.

ОСД ветировал избрание 103 из 382 кандидатов на должности 120 судей Верховного Суда, считая, что они не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Депутат Мустафа Найем предупреждал, что ВККС может проигнорировать факты недобросовестности кандидатов и рекомендовать их к назначению новыми судьями Верховного Суда.

Темы: суд кадры Деканоидзе
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