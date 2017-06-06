Найем: ВККС может "протянуть" недобросовестных судей на должности в Верховном суде

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины может проигнорировать факты недобросовестности кандидатов и рекомендовать их к назначению новыми судьями Верховного суда.

Об этом народный депутат Мустафа Найем написал в facebook.

6 июня состоится первое пленарное заседание ВККС, во время которого Комиссия в полном составе будет рассматривать выводы Общественного совета добросовестности (ОСД). Между тем, как отметил депутат, Комиссия сможет преодолеть вето общественности, собрав 11 голосов из 16.

"Таким образом, Комиссия может проигнорировать факты недобросовестности кандидатов и рекомендовать их к назначению новыми судьями Верховного суда. Голосование будет тайным - общественность может не узнать, кто из членов ВККС "протянул" своих ребят в Верховный Суд", - написал Найем.

Найем напомнил, что Общественный совет добродетели при ВККС была создана для обеспечения участия общественности в реформе судебной системы. В частности, путем участия в отборе и оценке судей. Благодаря норме закона о Высшем совете правосудия, Общественный совет получил достаточно полномочий, чтобы его негативные выводы стали весомым фактором при приеме на работу новых судей.

В конце мая завершились собеседования с кандидатами, а по их результатам Комиссия отсеяла только 25 кандидатов с негативными выводами ОСД. Что касается остальных 140 (а это более 80%) Комиссия будет принимать решения на пленарных заседаниях.