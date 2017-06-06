Рада сделала шаг к появлению инспекторов парковки

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Вторник, 6 июня 2017, 14:45

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, регулирующий сферу парковки транспортных средств.

За соответствующий проект закона №5364 проголосовали 232 народных депутата.

В пояснительной записке указывается, что законопроект предусматривает создание механизма привлечения к ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также отмечается, что на лобовом стекле нарушителя обязательно будут оставлять "копии постановления или сообщение о решении о привлечении к административной ответственности за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи".

"Проект предлагает предоставить уполномоченным местными властями инспекторам по парковке право привлекать к ответственности нарушителей правил остановки-стоянки автомобилей в пределах соответствующего населенного пункта, если это нарушение зафиксировано в режиме фотосъемки / видеозаписи", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта уверяют, что он исключает конкуренцию между полицией и инспекторами по парковке по рассмотрению одних и тех же админправонарушений.

"И полицейский и инспектор по парковке при фиксации правонарушения обязуется распечатать копию постановления или специальное сообщение о привлечении к административной ответственности и оставить ее на лобовом стекле, что будет сигналом для другого должностного лица о том, что соответствующего нарушителя уже привлечены к ответственности", - говорится в записке.

Инспекторам по парковке предлагается предоставить право осуществлять эвакуацию и доставку транспортных средств на спецплощадку или стоянку при условии, что его размещения существенно препятствует дорожному движению или угрозу безопасности движения, а также в случае парковки на местах для инвалидов лицами, не имеют такого права.

В пояснительной записке также указывается, что после временного задержания транспортных средств об этом будет сообщено полиции с указанием времени задержания и место, куда эвакуированы ТС.

Эту информацию планируют размещать на официальном веб-портале соответствующего муниципалитета и отправлять сообщения на мобильные телефоны владельцев ТС.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада дороги транспорт полиция
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