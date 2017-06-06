Аваков сравнил блокаду ОРДЛО с блокадой трамвая

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Вторник, 6 июня 2017, 16:02

Министр внутренних дел Арсен Аваков в который раз подчеркнул неправомерность блокады временно оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Собирается несколько человек, которые принимают решение "будем блокировать". Но что, например? "Мне не нравится трамвай, который идет по улице, я буду его блокировать", заявляет некий штаб блокады. Я вам заявляю, что никто на территории страны не имеет права на монополию силовых действий, кроме государства!" - заявил министр.

Аваков также отметил, что считает блокаду "политическими спекуляциями" и посоветовал ее организаторам "думать сначала о стране, а потом о своем весе в обществе".

Ранее Арсен Аваков возлажил ответственность за "блокаду Донбасса" и ее последствия на партию "Самопомич".

Как известно, с 25 января продолжается блокада железной дороги с участием "ветеранов АТО" и отдельных народных депутатов, которая не дает ряду предприятий получать уголь с оккупированной части Донбасса.

Темы: Аваков
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IP: 35.189.213.---Wort06.06.2017 16:26
УП,забыли написать,что РНБО легализовала блокаду,начатую ветеранами АТО,и даже ужесточила ее.
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