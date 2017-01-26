Против участников "блокады" железной дороги на Луганщине открыли дело

Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых есть народные депутаты.

Производство открыто по ч.1 ст. 279 Уголовного кодекса, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Анна Зыкова.

Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия караются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными роботами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.

25 января дежурный диспетчер со станции Лиман сообщил полиции о происшествии. Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в деле.

Дежурный сообщил, что в 13:00 среды на 41 километре перегона между станциями Свитланово и Шипилово в районе железнодорожных путей находятся порядка 50 человек в камуфляжной одежде, среди которых есть народные депутаты.

Так они протестуют против перевозок на железнодорожном транспорте грузов на неподконтрольную Киеву территорию и в оборотную сторону.

Следственно-оперативную группу блокирующие не допускают, она смогла осуществить лишь предыдущий обзор места событий, сказала Зыкова.

Блокирующие установили деревянные "ежи", которые препятствуют проезду на территорию. У путей установлена палатка.

Как сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай, среди блокирующих находятся нардепы "Семенченко Семен Игоревич, Костенко Павел Петрович, Пастух Тарас Тимофеевич, Парасюк Владимир Зиновьевич, а также помощник народного депутата Украины Виноградский Анатолий (начальник штаба ветеранов АТО)".

"Указанные граждане разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и объявили о начале бессрочной общественной акции неповиновения по недопущению перевозки железнодорожным транспортом грузов на неподконтрольную украинским властям территорию и в обратном направлении. Рядом с ж/д путями установлена палатка для участников акции", – информирует Погукай.

По данным полиции, участники акции остановили "грузовой поезд с пустыми вагонами".

"На данный момент движение поездов между ст. Светланово Регионального филиала "Донецка железная дорога" и ст. Шипилово закрыто", – информирует Погукай.

Семенченко в Facebook активно сообщает об акции "ветеранов АТО" и заявляет, что ее участники заблокировали поезд, который ехал на оккупированную территорию.

Блокирующие депутаты называют незаконными перевозки через линию разграничения.

Участники акции также утверждают, что на них пытался наехать грузовой поезд, чтобы "прорвать блокаду".

А они использовали задержанные вагоны для обогрева.

Парасюк заявляет о готовности заблокировать и другие участки железной дороги.

В свою очередь, нардеп от "Самопомочи" Наталия Веселова пишет в Facebook, что из-за блокирования через 20-25 дней на ТЭС в Счастье завершится запас угля – и либо ДТЭК увеличит объем закупок его в России, либо Луганская ТЭС прекратит работу.

"И (тогда) такие города как Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Счастье и другие остаются без энергоснабжения", – предупреждает она.

"Экономическая правда" обратилась за комментарием в "ДТЭК", но в компании пока не комментируют ситуацию.

Алена Рощенко, УП