Лавров не готов доверять расследованию Bellingcat

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Вторник, 6 июня 2017, 16:52

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не стоит доверять расследованию группы Bellingcat по катастрофе самолета Boeing-777 рейса MH17 на Донбассе в июне 2014 года.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком.

"Мы не знаем на основе каких конкретных документов и фактов эти выводы были сделаны. То, что попало в прессу – на эти вопросы ответа не дает", - сказал он.

Лавров заявил, что в расследовании катастрофы "Боинга" "много странностей".

"Я бы предпочел не принимать на веру расследования группы Bellingcat так же как и в случае с сирийскими делами предпочел бы не брать на веру заявления так называемых "белых касок". Здесь много групп, которые созданы в виде представителей гражданского общества, получают финансирование по известным каналам. Так что здесь нужна транспарентность, а ее мы не видим в расследовании, которое проводит Нидерланды", - сказал он.

Как известно 5 июня исследовательская группа Bellingcat заявила, что установила личности семерых водителей, участвовавших в транспортировке "Буков" (в том числе "Бука 332", из которого был сбит самолет МН-17) из Курска в Миллерово на границе с Украиной в колонне, замеченной 23-25 ​​июня 2014 года.

В другом докладе 5 июня Bellingcat опубликовал фото "Бука 332", сделанное в парке техники 53-й бригады в поселке Маршала Жукова под Курском, вероятно, весной 2013 года.

Международная команда по расследованию катастрофы самолета "Боинг" рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной с ЗРК "Бук", доставленного из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками.

Следователи собирают информацию о двух фигурантах дела и называют их имена. Также отмечается, что официально подозреваемых пока нет.

В РФ в ответ на опубликованный доклад заявили, что в ней не было никаких доказательств.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.

Украинская правда

Темы: Лавров Донбасс катастрофы
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IP: 178.94.176.---bop194906.06.2017 18:12
щоб Кремль признався у своїх злочинах???
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