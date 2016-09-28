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Поліція назвала імена двох фігурантів справи про катастрофу МН17

Середа, 28 вересня 2016, 18:08

Міжнародна група слідчих наразі збирає інформацію про двох фігурантів справи, яка стосується катастрофи малайзійського "Боїнга" на сході України в липні 2014 року.

Про це сказано на сайті поліції Нідерландів.

Згідно з інформацією, йдеться про Андрія Івановича з позивним "Оріон" та Миколу Федоровича з позивним "Дельфін".

"Міжнародна слідча група має кілька записів телефонних розмов, в яких беруть участь особи, згадані вище", - сказано у повідомленні.

Слідчі оприлюднили аудіоуривки телефонних розмов, однак зазначили, що не мають жодних доказів того, що ці розмови безпосередньо пов'язані з фактом збиття літака рейсу МН-17.

Міжнародна група слідчих просить повідомити, якщо хтось впізнає голоси вказаних чоловіків, знає їхнє місцеперебування або володіє іншою інформацією, яка стосується слідства.

Усю інформацію просять надсилати на електронну пошту contact@jitmh17.com або повідомляти за телефонами 0800-300014 (дзвінки безкоштовні) та 0031886624600 з 08:00 до 20:00 (GMT +2). Слідчі мають змогу говорити різними мовами, у тому числі російською.

Як відомо, міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17, що сталася 17 липня 2014 року, дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії. 

Українська правда

Теми: MH17
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