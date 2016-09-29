У Кремлі не побачили доказів у доповіді за MH17

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що в доповіді нідерландських слідчих щодо катастрофи малайзійського "Боїнга" не було жодних доказів.

Про це він заявив у коментарі BBC, відповідаючи на запитання, чи приймає Кремль результати доповіді.

"Нічого приймати або заперечувати. Насамперед повторюю, це попередні висновки. Нам ще потрібно продовжити розслідування. На жаль, ми не бачили жодних доказів", – сказав він.

Пєсков також висловив готовність посперечатися, що ведучий також ніяких доказів не бачив.

"Ми не можемо оперувати заявами, голослівними заявами, без будь-яких доказів і деталей", – додав він.

Пєсков заявив, що Росія, як і раніше, заперечує постачання на схід України зброї і військ.

Відповідаючи на питання, чому російський виробник зброї "Алмаз-Антей" надав радіолокаційні дані Донбасу того часу з радарів лише через два роки, Пєсков заявив, що для отримання таких даних потрібно час.

Як відомо, у середу міжнародне слідство оприлюднило дані розслідування, згідно з якими "Бук" був доставлений з Росії і після пострілу повернувся назад.

МЗС РФ і бойовики назвали цей доповідь брехнею. "Алмаз-Антей" заявив, що запуск ракети "Бука" міг бути здійснений випадково.

Українська правда