Экс-нардеп: В Донецке пропал без вести украинский журналист

Бывший нардеп Егор Фирсов сообщает, что журналист и писатель Станислав Васин пропал без вести в Донецке.

Об этом он написал на Facebook.

"Скорее всего, его схватили боевики. При этом его аккаунт в Фейсбуке активен, с него отправляют сообщения и размещают посты. Скорее всего, с него пишет не Стас, так как на телефон он не отвечает. Родственники не могут его найти, связи с ним нет. Большая просьба - будьте осторожны", - отметил политик.

Кроме того, по словам Фирсова, в квартире Стаса Васина присутствуют следы взлома и обыска.

"Все это время Станислав находился на неподконтрольной территории, так как считал своим долгом оставаться в центре событий и писать о том, что там происходит. С рисками не считался, хотя и осознавал чем это грозит", - добавил нардеп.

В то же время, по информации Украинской правды, журналист должен был отправить очередной материал из оккупированного Донецка до вечера 6 июня, однако не сделал этого.

Последнее сообщение на Facebook Васина было опубликовано несколько часов назад, однако на комментарии журналист не отвечает.

По информации УП, журналист исчез ориентировочно в субботу.