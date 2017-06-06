Порошенко призвал правоохранителей публично отчитаться по делу Шеремета

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Вторник, 6 июня 2017, 21:20

Президент Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ по случаю их профессионального праздника.

"Мне так же болит, как и большинству из вас. Я так же с вами и требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла", - отметил Порошенко, цитирует его пресс-служба.

Президент также сообщил, что провел встречу с представителями СМИ и руководством следствия.

"Была очень важная информация, которую пока нельзя распространять. Но я убежден, что широкий круг людей должен знать подробности, за исключением тех вопросов, которые являются тайной следствия", - сказал он.

Темы: Дело Шеремета Порошенко
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