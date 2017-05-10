Журналісти знайшли нові деталі у справі Шеремета

Оприлюднено фільм-розслідування вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета, що був створений редакцією розслідувань "Слідство.Інфо" і представниками міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

Прем'єра фільму відбулася 10 травня в Києві, у коворкінгу #MediaHub, після чого розслідування опублікували на сайті Громадського.

У липні 2016 року Шеремет був убитий в центрі Києва - по дорозі на роботу в його автівці спрацював вибуховий пристрій.

Журналісти проекту "Слідство.Інфо" разом з колегами з міжнародної мережі OCCRP з перших годин працювали на місці подій, у фільмі ретельно проаналізовані події ночі перед вбивством.

Журналістське розслідування почалося зі скрупульозного вивчення моменту закладки вибухівки. Саме тоді і з'явилися перші питання до слідства. Команда виявила як мінімум 6 свідків, які перебували на місці злочину.

Були опитані представники батальйону "Азов", з якими увечері напередодні вбивства спілкувався Шеремет. Вони заявляють, що ще тоді помітили стеження.

Також в результаті перегляду відео з камер спостереження був ідентифікований автомобіль марки "Шкода". Журналісти після цього звернулися до фахівців з проекту BELLINGCAT. Це мережа розслідувачів, які спеціалізуються на аналізі відео і зображень.

Журналіст з Німеччини взявся за вивчення відео і пізніше розповів, що на відеозаписі було багато "цифрового шуму", тому, щоб розпізнати номер, він повинен був розглянути кожен кадр відео як окреме фото.

В результаті вдалося впізнати номер загадкового автомобіля, який може допомогти знайти вбивць Павла.