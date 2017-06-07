Путин заявил, что войну России и США "никто бы не пережил"

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Среда, 7 июня 2017, 01:46

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае войны между Россией и США ее "никто бы не пережил".

Такое мнение он высказал в ходе интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, полная версия которого выйдет 12-15 июня.

"В "горячей" войне США доминировали бы?", - спросил Стоун. "Я думаю, что никто бы не пережил", - ответил Путин.

На вопрос Стоуна о том, есть ли шанс наладить отношения с США после избрания Дональда Трампа, Путин заявил: "Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

Темы: Путин Росcия США
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