В США обвинили хакеров РФ в атаках на Черногорию

Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что хакеры, связанные с российской разведкой, атаковали компьютеры в Черногории в начале этого года.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что к атакам вероятно причастна хакерская группа APT28, которая, как полагают, нарушили выборы в США в 2016 году.

Также сообщается, что поводом для атаки стало вступление Черногории в НАТО.

"Расширение НАТО часто рассматривается как угроза безопасности со стороны Российской Федерации, и заявка Черногории на членство сильно оспаривалась Россией и пророссийскими политическими партиями в Черногории. Вероятно, эта деятельность является лишь частью усилий APT28 по атакам на различные государства-члены НАТО, а также на саму организацию", - сказал вице-президент и главный технический директор FireEye Тони Коул.

Отметим, что хакерская группа APT28 также известна как Fancy Bear и Sofacy.

Ранее, в апреле, Черногория обвинила РФ в манипуляциях и информационной войне.