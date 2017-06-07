В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа

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Среда, 7 июня 2017, 05:33

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в Гамбурге на саммите стран "большой двадцатки", однако точная дата пока не согласована.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "Известиям".

При этом, по его словам, переговоры пройдут без традиционного заявления для представителей СМИ.

6 июня посол США в России Джон Теффт в ходе общения с российскими журналистами сообщил, что договоренности о встрече глав России и США на саммите в Германии нет. Однако Песков, отвечая на вопрос "Известий" о дате и месте переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, пояснил, что вероятность такой встречи все-таки есть.

"В Гамбурге - да, может, но даты нет", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что пока предусмотрен только разговор двух лидеров. Заявления для прессы по итогам переговоров делать не планируется.

Саммит группы стран "большой двадцатки" состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Темы: Путин Трамп
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