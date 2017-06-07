Под Радой - митинг против рынка земли

Под парламентом собралось около 5 тысяч человек, выступающих против введения рынка земли.

Об этом сообщает с места события корреспондент "Украинской правды".

Преимущественно это люди старшего возраста и студенты. Они держат в руках атрибутику "Аграрной партии" и плакаты "Нас атакуют рейдеры", "Нет дикому рынку земли", "Продажа земли - геноцид украинцев".

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В то же время участники акции не выкрикивают никаких лозунгов.

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Как известно, против введения рынка земель выступает ряд политических сил, в частности Радикальная партия и "Батькивщина".



Накануне лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что готова организовывать протесты против земельной реформы



"Я предупреждаю сегодня власть Порошенко, что если они хоть шаг сделают к распродаже сельскохозяйственной земли, украинский народ восстанет - и партия "Батькивщина" вместе с украинскими фермерами будут в числе организаторов сопротивления людей практически афере века, которую готовят сегодня против Украины", - сказала она на согласительном совете 6 июня.



Роман Кравец, УП