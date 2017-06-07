Суд взялся за ходатайство НАБУ: на заседании ждут жену и тестя Насирова

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Среда, 7 июня 2017, 11:26

Соломенский районный суд Киева рассматривает ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании в госбюджет внесенного за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова залога 100 миллионов в связи с тем, что он не сдал британский паспорт.

Прямую трансляцию из суда 7 июня ведет "Радио Свобода".

Сейчас в заседании объявлен перерыв до 14.30. За это время в суд должны явиться жена и тесть Насирова, которые вносили залог.

Сам отстранен глава ГФС настаивает, что не имеет ни британского паспорта, ни другого гражданства кроме украинского.

Прокурор САП Роман Сымкив настаивает, что у антикорупционщиков есть доказательства наличия двойного гражданства.

"Мы ссылаемся на ответ из Британии о наличии такого паспорта", – сказал он журналистам в среду.

На заседании суда в среду Насиров вновь подчеркнул, что ему необходимо лечение за границей и отметил, что добросовестно "выполняет все обязанности и никоим образом не пытается препятствовать судебному процессу".

Защита Насирова в свою очередь отметила, что НАБУ своими заявлениями хочет "нанести ущерб репутации" отстраненного главы ГФС.

Адвокаты также опровергают утверждение НАБУ, что в апреле Насиров просил детективов разрешить ему посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве (Насиров является президентом Федерации дзюдо Украины).

"Господин Насиров никакого подобного ходатайства не подавал. Ни в апреле, ни в мае", - утверждает адвокат.

Как известно, Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поездки на лечение в США.

30 мая детективы НАБУ отказали Насиров.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Валентина Романенко, УП

Темы: Насиров НАБУ
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IP: 95.132.25.---kerubino07.06.2017 12:14
Носяться з тим Насіровим як з писаною торбою ,ще б дядьків ,тіток і і різних свояків чекали ,де ще в світі може бути таке знущання над справедливістю .,явний злодій ,але догоджав владі от і думають як відбілити ,щоб не ляпав лишнього .Невже весь народ злодійська влада рахує лохами ?
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