ВАСУ прекратил работу, ссылаясь на пожар, ДСНС говорит о минировании

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Среда, 7 июня 2017, 13:51

Высший административный суд Украины заявляет, что в его здании по ул. Московская, 8 начался пожар, одновременно ДСНС и полиция говорят, что там "анонимное минирование".

"ВАСУ временно прекращает работу из-за пожара", - говорится в сообщении суда.

По его данным, сейчас происходит эвакуация работников суда и посетителей.

Скрин-шот с сайта суда
Скрин-шот с сайта суда

При этом в пресс-службах киевских управлений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции "Украинской правде" сообщили, что ничего не слышали о пожаре, однако около 12 получили сообщение от анонима о минировании по этому адресу.

По их словам, на место выехали специалисты-пиротехники.

Позднее информацию о пожаре с сайта суда удалили и заменили ее на другую - о прекращении работы из-за сообщения о минировании.

"Высший административный суд Украины прекращает работу до 14.30 из-за сообщения о заминировании административного здания", - говорится в новом сообщении.

Украинская правда

Темы: суд чрезвычайное происшествие Киев
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IP: 46.200.125.---_новий07.06.2017 13:36
В Україні злодії всіх мастей успішно замітають сліди за допомогою пожеж(чи то нафта, чи то кримінальні, чи то політичні справи і т.п.)
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